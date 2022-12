DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira voltou a treinar nesta terça-feira (6), em Doha, no Qatar, um dia após a goleada sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, que classificou o time para as quartas de final da Copa do Mundo.

Enquanto os titulares da equipe fizeram apenas um trabalho regenerativo, aqueles que não iniciaram o confronto realizaram atividades táticas em campo reduzido.

Cerca de meia hora após o início do treino, o lateral esquerdo Alex Sandro apareceu no gramado, conversou com o preparador físico Fabio Mahseredjian e, na sequência, fez um circuito físico sob a orientação do profissional.

O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão no quadril, que o deixou fora dos dois últimos jogos, contra Camarões e Coreia do Sul. Ele vive a expectativa de voltar à formação verde-amarela diante da Croácia, pelas quartas de final, na próxima sexta-feira (9).

Considerado um dos homens de confiança de Tite, Alex Sandro se colocou à disposição para jogar diante dos sul-coreanos, mas a comissão técnica resolveu preservá-lo e adiar seu retorno.

A ideia é que ele jogue quando estiver 100% fisicamente para não correr nenhum risco. Seu reserva imediato, Alex Telles, sofreu uma lesão contra Camarões e está fora da Copa do Mundo. Na última partida, o lateral direito Danilo jogou improvisado na esquerda.

Nesta terça, Telles se despediu dos companheiros e partiu rumo à Espanha. Ele dará continuidade ao tratamento no joelho direito em seu clube, o Sevilla.