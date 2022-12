SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Samuel Eto'o se manifestou após ter agredido um torcedor, na segunda-feira (5), na saída da partida entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O camaronês de 41 anos pediu desculpas pelo seu comportamento, mas também alegou que tem sido alvo de provocações de argelianos desde a classificação de sua seleção para o Mundial do Qatar.

"Minhas sinceras desculpas. No último dia 5 de dezembro, depois da partida entre Brasil e Coreia, eu tive uma briga com uma pessoa que era provavelmente um torcedor argelino. Eu gostaria de pedir desculpas por ter perdido o controle e reagido de uma forma que não condiz com a minha personalidade. Eu peço desculpas ao público por esse infeliz incidente", iniciou.

Na sequência, o presidente da Federação Camaronesa de Futebol explicou o contexto que acabou motivando o conflito. "Eu prometo continuar resistindo à provocação implacável e assédio diário de alguns torcedores argelianos. Na verdade, desde a partida entre Camarões e Argélia [pelas Eliminatórias Africanas], em 29 de março, em Blida, eu tenho sido alvo de insultos e alegações de trapaça sem nenhuma evidência. Durante essa Copa, torcedores de Camarões têm sido assediados e importunados pelo mesmo motivo", acrescentou Eto'o.

A seleção de Camarões se classificou para a Copa do Qatar após vencer a Argélia nas Eliminatórias Africanas. O jogo da ida foi vencido pelos argelianos por 1 a 0, mas os camaroneses saíram vitoriosos por 2 a 1 no duelo da volta em uma partida marcada por controvérsias. A federação argelina entrou com recurso pedindo um novo jogo por ter se sentido prejudicada pela arbitragem, mas a Fifa negou.

"Quero destacar que o cenário da derrota de Argélia foi cruel, mas perfeitamente dentro das regras e éticas do nosso esporte. Todas as apelações feitas pela federação argeliana às jurisdições competentes foram rejeitadas. Eu, portanto, convoco as autoridades e a federação da Argélia para tomar responsabilidade e colocar um fim nesse clima desagradável antes que alguma tragédia mais séria aconteça. Para os torcedores argelianos, eu desejo que encontrem paz e consigam lidar com a decepção de uma dolorosa derrota", concluiu o ex-jogador.

O torcedor agredido por Eto'o foi o youtuber Sadouni SM. O homem informou nas redes sociais que prestou queixa contra o presidente da Federação Camaronesa de Futebol e contou o que disse para revoltá-lo.