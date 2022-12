SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A goleada do Brasil sobre a Coréia do Sul, por 4 a 1, no estádio 974, na segunda-feira (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, encheu de orgulho os torcedores do Flamengo. Os "crias" Vini Jr e Lucas Paquetá brilharam, fizeram gols e reeditaram a antiga dupla que formaram nos tempos de Rubro-Negro.

No gol de Paquetá, por exemplo, Vini Jr é quem deu uma linda assistência para o amigo, que concluiu com maestria. A jogada fez lembrar o gol marcado pelo meia na estreia da equipe da Gávea no Campeonato Brasileiro de 2018, contra o Vitória, no Barradão (BA), que acabou se tornando o mais rápido da história do clube na competição.

Na ocasião, Vini Jr também recebeu pela esquerda em velocidade e deu um passe para Lucas Paquetá, que bateu de primeira, de canhota e colocado, sem chances para o goleiro.

No total, a dupla atuou junta por 13 meses no Flamengo, e além deste gol sobre o Vitória, fez outro sobre o Atlético-GO, também em 2018, mas invertendo os papéis. Foi Paquetá quem serviu o companheiro após uma linda matada de peito. Vini Jr recebeu, driblou o goleiro e empurrou para o fundo do gol.

Lucas Paquetá e Vini Jr foram revelados nas divisões de base do Rubro-Negro e têm sido titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.