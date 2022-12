LUSAIL, QATAR (FOLHAPRESS) - No jogo que poderá marcar sua despedida da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, 37, vai começar no banco de reservas a partida contra a Suíça, nesta terça-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Lusail.

Cerca de uma hora antes do confronto, o técnico Fernando Santos divulgou a formação inicial da seleção portuguesa sem o camisa 7 entre os titulares.

Gonçalo Ramos foi o escolhido pelo treinador para a vaga do capitão português. O comandante lusitano tomou essa decisão após dizer que não gostou da atitude de Cristiano Ronaldo no último jogo da fase de grupos, contra a Coreia do Sul, quando o astro ficou bastante irritado ao ser substituído no segundo tempo.

Acompanhe a partida em tempo real Ainda faltavam 30 minutos e mais os acréscimos do confronto contra os asiáticos, quando Fernando Santos resolveu tirar o astro português. Ele passou a braçadeira para o zagueiro luso-brasileiro Pepe e foi flagrado pelas imagens oficiais da Fifa dizendo algo como "que pressa do caralho de me tirar."

Sem o camisa 7, Portugal vai iniciar o confronto com os suíços com a seguinte formação: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William Carvalho e Otávio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos. nesta terça-feira (6), às 16h.