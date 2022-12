SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dia após anunciar Rodrigo Santana como auxiliar da nova comissão técnica, o Corinthians voltou atrás e não vai mais contratá-lo. O site UOL Esporte revelou nesta terça-feira (6) que ele tem histórico de propagação de notícias falsas nas redes sociais e publicou uma foto em um ato antidemocrático depois da eleição presidencial que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na segunda-feira (5), o Corinthians havia afirmado em nota oficial que "não comentaria assuntos de cunho pessoal de seus colaboradores, o que inclui opiniões políticas", mas o clima mudou diante da pressão interna e da repercussão negativa.

Apesar de anunciado oficialmente, o auxiliar técnico ainda não havia assinado o contrato. Desta forma, não há rescisão, apenas desistência pela contratação.

Sem Santana, o Corinthians volta ao mercado da bola para preencher a última vaga de auxiliar de Fernando Lázaro. O clube já anunciou os auxiliares Thiago Larghi e Alex Meschini e o preparador físico Flávio de Oliveira.

Entenda o casoEm 2 de novembro, três dias depois da eleição presidencial, Rodrigo Santana compartilhou nas redes sociais uma selfie em uma manifestação na frente de um quartel (veja a imagem abaixo). O ato era formado por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição, e tinha cartazes e cantos que pediam "intervenção militar" por uma suposta e nunca comprovada "fraude eleitoral".

O ato em que Rodrigo Santana esteve presente foi organizado na frente da Companhia de Comando da 4ª Região Militar, localizada na Av. Raja Gabáglia, em Belo Horizonte.

O novo auxiliar do Corinthians também passou as últimas semanas compartilhando notícias falsas nas redes sociais. Em mensagem padrão, o Instagram avisa que a conta de Rodrigo Santana "publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra as diretrizes da comunidade".

Questionado, Rodrigo Santana diz "ver a política como algo muito pessoal" e não quis comentar em detalhes a presença ao ato antidemocrático.