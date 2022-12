DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) - A Fifa terá que pagar uma indenização a Arsenal e Sevilla por causa das lesões de Gabriel Jesus e Alex Telles defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. O valor pode chegar até a 7,5 milhões de euros, o que significa mais de R$ 41 milhões, isso para cada um dos prejudicados.

O pacote de prevenção é acionado quando um atleta se lesiona em uma partida oficial da Fifa, seja ela a Copa ou até mesmo amistosos oficiais e Eliminatórias e precisa desfalcar o seu clube por mais de 28 dias consecutivos.

O pagamento diário nessas condições é de até 20,5 mil euros (quase R$ 113 mil) por dia e pode ser menor se esse montante for superior ao que o clube paga de salário ao atleta.

Gabriel Jesus, por exemplo, pode ficar fora por até três meses após operar o joelho nesta terça-feira (6). Isso significa que o Arsenal pode receber quase R$ 14 milhões pela ausência de seu atacante na temporada. Esse valor cobre o que o time inglês pagaria a ele de salários.

No caso de Alex Telles, ainda não há um tempo de afastamento anunciado, mas a dinâmica do pagamento é a mesma para que o Sevilla seja recompensado.

A Fifa ainda faz algumas análises médicas para saber se a lesão já era anterior ao seu evento e se protege com algumas cláusulas como parar de pagar em caso de morte do atleta, quando o contrato do jogador é encerrado ou quando ele fica mais de um ano parado.