SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Autor da cavadinha que classificou Marrocos para as quartas de final da Copa do Mundo diante da Espanha na tarde de hoje, o lateral Hakimi, curiosamente, nasceu em Madri, capital do país europeu.

Filho de imigrantes marroquinos -o pai era vendedor e a mãe fazia faxinas-, o jogador, hoje com 24 anos, foi contratado pelo Real Madrid aos sete anos e chegou a ser convocado para as seleções espanholas de base.

Já na adolescência, no entanto, Achraf Hakimi Mouh optou pela nova cidadania e passou a defender o país do norte da África. Mas por quê?

"Senti que não era o lugar certo para mim. Não me sentia em casa. Não era nada em particular, mas não era como eu vivia em casa, que é a cultura árabe e sendo marroquino", explicou ele jornal espanhol Marca às vésperas do duelo entre os países, que acabou empatado no tempo normal e foi decidido nos pênaltis na atual edição da Copa.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que ele enfrentou o seu país de nascimento. O lateral estava no time de Marrocos que quase bateu os espanhóis na edição de 2018 do torneio, cedendo o empate um empate em 2 a 2 nos acréscimos.

E entre os clubes? Por enquanto, Hakimi nunca deixou a Europa: depois de se profissionalizar no Real Madrid, foi emprestado ao Borussia Dortmund.

Já na temporada 20/21, ele conquistou o título do Campeonato Italiano com a Inter de Milão e, desde o ano passado, joga ao lado de Messi, Neymar e Mbappé no PSG.

O próximo desafio do marroquino Hakimi acontece já neste sábado (10), contra o vencedor de Portugal x Suíça. Uma nova vitória já garante ao país africano -que já fez sua melhor campanha na história das Copas-, uma vaga na semifinal do torneio.