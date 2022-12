SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Autor do gol que abriu o caminho para a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, na segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Vinícius Júnior usou suas redes sociais para homenagear Pelé, que está internado em São Paulo.

O atacante do Real Madrid escolheu uma foto em que aparece comemorando o gol marcado contra os sul-coreanos, no ar, com o punho para cima, e a colocou ao lado de uma imagem com a celebração característica do Rei do Futebol, saltando com um soco no ar.

"Por ti, Rei Pelé", escreveu Vinícius Júnior na legenda da montagem.

Além do gol marcado ontem, Vinícius Júnior deu uma assistência para o quarto gol da seleção brasileira, anotado por Lucas Paquetá. Neymar, de pênalti, e Richarlison marcaram o segundo e o terceiro, enquanto Park descontou para os sul-coreanos.

Nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Croácia. As seleções entram em campo na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília).

Homenagens a PeléOntem, todos os jogadores da seleção brasileira homenagearam Pelé, que trata de um câncer de cólon. Ao final da partida, os atletas seguraram uma faixa com uma foto do Rei do Futebol.

Além dos atletas, os torcedores brasileiros também manifestaram apoio a Pelé, com uma homenagem no décimo minuto da partida, em alusão à camisa eternizada pelo ex-atacante do Santos e tricampeão do mundo com a seleção brasileira.