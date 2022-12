SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior goleada das oitavas de final no Qatar, a vitória por 6 a 1 de Portugal contra a Suíça deixou a imprensa lusitana animada. Mas além de celebrar o triunfo, os jornais destacaram a ausência do principal nome da equipe na formação titular. Cristiano Ronaldo começou no banco e só entrou quando o jogo estava definido, aos 29 minutos do segundo tempo.

Com três gols, Gonçalo Ramos foi o nome da seleção, que enfrenta o Marrocos por uma vaga na semifinal.

"Que chocolate para as quartas", brincou o jornal esportivo A Bola, lembrando a tradição do país rival com a guloseima. "Fantástica a exibição de Portugal. Goleada na Suíça, com três gols de Gonçalo Ramos e tudo, no dia em que Cristiano Ronaldo foi suplente", escreveu o jornal. O veículo chamou a atenção para a cara fechada de CR7, "mas cumprimentou os companheiros".

No também esportivo O Jogo, a manchete foi "Portugal trucida Suíça e marca encontro com Marrocos nas quartas". Para o veículo, a atuação do time, que volta a ficar entre os oito da Copa depois de 16 anos, foi perfeita. "Numa exibição coletiva irrepreensível, Gonçalo Ramos foi o grande destaque, ao assinar um hat-trick. Dezesseis anos depois, a equipa está novamente entre as oito melhores seleções do mundo."

O jornal também repercutiu os comentários do treinador Fernando Santos após a partida, quando disse que Gonçalo e Ronaldo "são jogadores diferentes".

"Portugal goleia e carimba passagem para as quartas", destacou o periódico Público. Em outro texto mais analítico, titulou que foi "o dia em que Portugal decidiu entregar-se à juventude", chamando a atenção para a atuação de Gonçalo Ramos, autor de 3 gols no jogo. O texto ainda faz uma indagação para o futuro da seleção na Copa: "E agora, como chamar Ronaldo ao 'onze'?"

Animado, o Record colocou no título: "Exibição mágica de Portugal e de Gonçalo Ramos numa goleada histórica". Entre várias chamadas dedicadas à seleção na primeira página do site do jornal, um delas chamava atenção para uma imagem: "Banco de Portugal foi 'inundado' de fotógrafos por causa de Ronaldo e Fernando Santos não gostou".

Normalmente mais sóbrio, o Diário de Notícias destacou no título a classificação para as quartas com o "herói" Gonçalo Ramos. Mas também destacou a ausência do maior ídolo. "O jogo ficou marcado pela decisão de Fernando Santos, que deixou Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, e apostou em Gonçalo Ramos de início."