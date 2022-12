SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Santos surpreendeu e deixou o astro Cristiano Ronaldo no banco de reservas na partida contra a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O seu substituto foi Gonçalo Ramos, um jovem de 21 anos, que deu conta do recado e fez história ao marcar três gols na vitória por 6 a 1.

Na saída de campo, o atacante ainda não tinha ciência do que havia acabado de fazer. "Nem sei o que dizer, é tudo muito rápido. Agora temos que focar o próximo jogo."

Ramos é um dos destaques do Benfica no Campeonato Português, sendo artilheiro da competição com nove gols marcados em 11 jogos. Na Liga dos Campeões, disputou seis jogos e marcou um gol.

Está no Benfica desde os 12 anos. Passou por todas as categorias de base do clube até chegar ao time profissional, em 2020.

O jogador sempre esteve presente nas categorias de base da seleção portuguesa, mas não era apontado como um dos 26 convocados para o Mundial do Qatar. Ramos foi praticamente o último a integrar a equipe de Fernando Santos.

A desistência de Rafa Silva, que abriu mão da seleção portuguesa na convocação para os dois jogos da Liga das Nações em setembro deste ano, por motivos pessoais, fez com que o treinador português apostasse na jovem revelação do Benfica.

Acabou não sendo utilizado nos confrontos contra República Tcheca e Espanha, mas continuou nos planos, sendo convocado para a Copa, mesmo sem ter feito nenhum jogo pela seleção principal.

A estreia ocorreu no amistoso contra a Nigéria, no dia 17 de novembro, quando entrou no segundo tempo, no lugar de André Silva, e marcou um gol na vitória por 4 a 0.

Os benfiquistas já estão se preparando para perdê-lo em breve, pois esse desempenho nesta temporada já despertou o interesse de outras potências. De acordo com jornais europeus, Arsenal, Manchester United e Bayer de Munique já colocaram Ramos na lista de desejos para a janela que se abre em janeiro.