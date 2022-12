SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia com disputa de pênaltis na Copa do Mundo, Marrocos conseguiu o feito inédito de avançar para as quartas de final. Nesta segunda (6), Portugal também se classificou para a próxima fase após golear a Suíça por 6 a 1.

O início das quartas de final acontece apenas na sexta (9). As duas partidas acontecem às 12h e às 16h.

JOGO 7

MARROCOS X ESPANHA

Com o triunfo por 3 a 0 na disputa de pênaltis, depois de 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a seleção marroquina fez história, já que o melhor resultado da seleção do norte da África em um Mundial havia sido no México, em 1986, quando perdeu da Alemanha nas oitavas de final.

MARROCOS (3) 0X0 (0) ESPANHA

Posse de bola

23,23% x 76,77%

Chutes a gol

2 x 1

Total de passes

305 x 1.019

JOGO 8

PORTUGAL X SUÍÇA

Com três gols do atacante Gonçalo Ramos ?os primeiros dele pela seleção?, Portugal goleou a Suíça por 6 a 1. No banco a maior parte da disputa, quando entrou em campo, Cristiano Ronaldo foi ovacionado pela torcida. Aos 38 minutos, chegou a balançar as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento.

PORTUGAL 6X1 SUÍÇA

Posse de bola

47,47% x 52,53%

Chutes a gol

9 x 3

Total de passes

449 x 488

QUAIS SÃO OS JOGOS DESTA SEXTA

QUARTAS 2

12h - Croácia x Brasil

QUARTAS 1

16h - Holanda x Argentina