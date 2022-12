RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (6), o retorno do ala-direito Yago Pikachu. O jogador, que pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão, chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra ao fim do contrato.

Pikachu defendeu o clube cearense entre 2021 e 2022, conquistando dois títulos do Cearense e a Copa do Nordeste deste ano. Ele deixou o clube em julho.

"Estamos muito felizes com o retorno do Pikachu, é um ídolo do clube, é um atleta que foi muito bem no período em que esteve aqui com gols, assistências, raça, vibração, personalidade e de idolatria, porque criou um carinho muito grande dos torcedores como um todo, mas especialmente das crianças. Então, ficamos felizes com o retorno desse atleta", disse o presidente Marcelo Paz, ao site oficial.

O mandatário ressaltou que o retorno de Pikachu faz parte de um projeto e teve o aval de Vojvoda, técnico que renovou com o clube recentemente.

"Faz parte do nosso projeto de ter um time muito qualificado para o ano que vem, qualificando pontualmente com grandes jogadores e atletas que venham somar o nível e, sobretudo, que tenham identificação com o clube. Então, é um acerto que prevaleceu o desejo do jogador de voltar para o Fortaleza, também o esforço do clube de trazer ele de volta. Teve o aval do Vojvoda com toda a certeza, e que nós juntos vamos trabalhar com muita humildade e muito foco sabendo dos desafios de 2023 para fazer o Fortaleza cada vez mais forte", completou.