RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Oito equipes tradicionais, de seis países diferentes, atuando e usufruindo da estrutura do Ninho do Urubu. Idealizado e organizado pelo próprio clube, o Flamengo Adidas Cup, na concepção da diretoria rubro-negra, é bem mais que um torneio sub-16, e abre as portas da instituição para o mundo.

Com a ampliação de scouts e de captação de talentos, nova academia, sala de fisiologia, campos sendo construídos e a meta de ter sete para a base e três para o profissional até 2024, o Fla quer ser uma referência mundial quando se trata de divisões de base. A organização do torneio é vista no clube como um passo estratégico no sentido de fortalecer a marca como um celeiro de craques e um clube com estrutura de ponta.

"Estamos tirando um projeto grande do papel. Temos tido, nos últimos anos, experiências internacionais importantes para os nossos atletas. Nosso sub-14 foi para Espanha e Portugal. O sub-15 e sub-17, para os EUA, o sub-16, para Hungria, e o sub-20, para a Croácia. E dentro dessas experiências, faltava ter uma competição de alto nível internacional aqui dentro do Flamengo, até para apresentar um pouco mais da nossa casa", disse à reporagem o gerente geral do Futebol de Base do Fla, Luiz Carlos.

"Tentamos ser o mais seletivo possível nesses convites. São oito equipes, de seis países diferentes, vivendo uma experiência de altíssimo nível. Está todo mundo satisfeito com nossa estrutura e a qualidade dos jogos. É uma satisfação grande", disse o dirigente, citando os times participantes: Arsenal (Inglaterra), Independiente Del Valle (Equador), Atlético Nacional (Colômbia), Colo-Colo (Chile), Santos Laguna (México), Atlético-MG, São Paulo, além do Flamengo.

Embora tenha quebrado recordes de título na base em 2022 (um total de 36), o Flamengo segue a premissa de formar jogadores para dar retorno no profissional. E Luiz Carlos faz questão de ressaltar que há um alinhamento grande da diretoria no trabalho de transição.Agora, além dos processos internos, o clube tem priorizado a captação de novos talentos, sejam através de scouts ou mesmo em parcerias feitas pelo clube no Brasil e na América do Sul. O clube já conta com meninos vindos de países sul-americanos nas divisões inferiores.

"Antes de ser gerente de futebol, eu era o coordenador de captação. Atualmente temos 12 scouts, sendo sete no Rio e cinco em outros estados para termos abrangência. A ideia é aumentar nossos scouts, as parcerias com vilas olímpicas, clubes do Nordeste, Sul. Queremos trazer cada vez mais e melhores jogadores", destacou.

"SEMPRE TEM ESPAÇO PARA OS MENINOS DA BASE"

Nos últimos anos, o Flamengo se notabilizou pelo forte investimento no futebol profissional, com contratações caras e de impacto. No entanto, mesmo neste período de agressividade no mercado, o clube conseguiu revelar jogadores da base que se destacaram na equipe e trouxeram retorno técnico e financeiro.

"Isso é fruto do alinhamento da diretoria do clube. O elenco profissional é muito qualificado, mas sempre tem espaço para que os meninos da base tenham oportunidade. Costumamos dizer aqui dentro que espaço vai ter, mas precisamos formar no nível que se exige. Em 2022, tivemos 19 jogadores da base relacionados para o profissional, alguns integrados do sub-17", disse Luiz Carlos.