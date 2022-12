SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Papa Francisco, 85, disse que está rezando pela saúde de Pelé, 82, segundo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), 48. Garcia encontrou-se com o pontífice nesta quarta-feira (7), no Vaticano, em visita à Santa Sé

O Rei do Futebol continua em recuperação no Hospital Albert Einstein. De acordo com seu último boletim médico, divulgado nesta terça-feira (6), Pelé teve melhora progressiva desde que foi internado, na semana passada.

Ele permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências.

O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Como mostrou a Folha de S.Paulo no último sábado (2), o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos. Isso significa que o tratamento quimioterápico foi suspenso e foram adotadas medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar.

As filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs.

"Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53, à TV Globo. "Ele está doente, está velhinho, e está internado por causa de uma infecção no pulmão. Quando ele melhorar, vai para casa de novo", acrescentou Kely Cristina, 54.