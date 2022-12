SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Jude Bellingham vem sendo destaque da Inglaterra nesta Copa do Mundo do Qatar e já despertou o interesse de gigantes europeus. Cubes como Manchester City, Liverpool e Real Madrid estudam a contratação do meio-campista.

Segundo informações do jornal britânico 'Daily Star', os Reds saíram na frente para conseguir o jogador 19 anos na próxima janela de transferências.

O Liverpool está atualmente liderando o grupo de interessados, por conta da urgência de Jurgen Klopp em precisar de reforços no meio-campo. Outro ponto é que, de acordo com o diário espanhol 'Marca', o Real deu um passo para trás porque não quer 'quebrar a banca' por Bellingham.

Christian Falk, jornalista do veículo alemão 'Bild', acrescenta que as negociações estão mais avançadas com os Reds. Isso porque a família do jovem prefere que ele se mude para Anfield, o que o deixaria muito mais perto de casa, depois de três anos no exterior.

Além disso, o CEO do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, já demonstrou sua preferência para o time de Klopp.

"Temos uma grande simpatia pelo Liverpool, com certeza. Ainda temos um bom relacionamento com Jurgen e muitos outros no Liverpool. Então, para mim, é meu clube preferido na EPL também. Mas não espere que daremos um presente para o Liverpool", disse ao Vietnam News na semana passada.

O meia deve ser um dos nomes mais procurados do futebol mundial no próximo mercado de verão europeu e, com isso, o Dortmund pode lucrar uma boa quantia com sua negociação antes do término do contrato, em 2025.

Ainda segundo o 'Daily Star', provavelmente, será necessário desembolsar um valor superior a 100 milhões de libras (R$ 640,2 milhões, na cotação de hoje) para contratá-lo, com seu preço subindo após suas boas atuações na Copa.