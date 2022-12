SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Thiago Silva disputa sua quarta Copa do Mundo com a seleção brasileira e, assim como foi em 2014, o defensor é titular absoluto e capitão da equipe ?em 2018 ele também foi titular, mas a faixa foi revezada entre os atletas. Com o camisa 3 em campo na atual edição do Mundial, o Brasil sofreu apenas um gol [contra a Coreia do Sul] e mostrou solidez. As boas atuações do jogador não passaram despercebidas pelo jornal "AS", da Espanha.

Nesta quarta-feira (7), o veículo fez uma análise do desempenho de Thiago Silva que, segundo o jornal, está 'no limite da perfeição'.

"O zagueiro está no limite da perfeição na Copa do Mundo depois que, até pouco tempo atrás, sua aposentadoria parecia uma questão de tempo", disse o jornal, que depois exaltou sua parceria com Marquinhos:

"A dupla com Marquinhos, indestrutível, faz da Canarinha um time sólido, rochoso e sem falhas defensivas".

Outro ponto destacado pelo "AS" é a 'recuperação' de Thiago Silva na carreira. O jornal relembra as críticas ao zagueiro por se mostrar 'frágil' em momentos grandes e sua dispensa do PSG em 2020, logo após o vice na Champions League, com o atleta se reencontrando com o bom futebol no Chelsea, onde está até hoje.

"Parecia o fim de Thiago Silva, mas o Chelsea o contratou dias depois. A chegada de Tuchel, com quem se encontrara em Paris meses antes, foi fundamental para que recuperasse o seu melhor nível. Não só se firmou como líder na espinha dorsal, como também conquistou a Champions League", disse o jornal.

Thiago Silva volta a campo com a seleção brasileira na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), em partida contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo acontece no estádio Cidade da Educação.