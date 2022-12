BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem um novo goleiro para a temporada 2023. Rafael de 33 anos, que estava no Atlético-MG, é quem vai defender a meta tricolor nas próximas temporadas. O Galo vai receber R$ 5 milhões pela transferência, como informou o jornalista Jorge Nicola e confirmou o UOL Esporte.

A contratação de Rafael é um pedido de Rogério Ceni, que trabalhou com o goleiro em 2019, durante a passagem pelo Cruzeiro. Inclusive, Rafael já esteve na pauta do São Paulo em outras oportunidades, mas as conversas não avançaram como aconteceu agora. Na reserva de Everson por três temporadas, Rafael optou por deixar o Atlético e finalmente ter a chance de ser titular de grande clube.

Para liberar o goleiro que tinha vínculo até dezembro de 2025, o Atlético exigiu o pagamento de R$ 5 milhões. Nos três anos em que esteve na Cidade do Galo, Rafael disputou somente 31 partidas. Mas ele deixa o clube alvinegro com seis títulos conquistados, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021.

Revelado pelo Cruzeiro, Rafael causou polêmica em março de 2020, quando deixou a Toca da Raposa e seguiu para a Cidade do Galo. Com salários atrasados, o goleiro rescindiu com o clube celeste na Justiça e em seguida assinou com o Atlético-MG.

Rafael já está em São Paulo para fazer exames médicos e assinar o contrato que deve ter três anos de duração. O anúncio oficial da transferência vai acontecer nas próximas horas.

Tags:

Atlético-MG