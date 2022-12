SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Convidado do "Podpah", Ronaldo Fenômeno revelou um papo que teve com Neymar para que o camisa 10 da seleção brasileira tenha menos lesões na carreira.

"Sabe qual é a diferença entre o Neymar e o Messi, pra mim? E eu já falei isso algumas vezes pra ele [Neymar] também. O Neymar tem que saber onde ele vai segurar a bola e partir pra cima. Quanto mais próximo da área ou dentro da área, a galera não vai chegar do jeito que tão chegando nele no meio-campo ou fora da área. O Messi ele vai no meio-campo, faz um, dois e vai lá pra frente. Quando ele está perto da área, ele vai pra cima. A área defende o atacante, ele [Neymar] tem que saber usar isso melhor", explicou o Fenômeno.

Na Copa do Mundo 2022, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia e perdeu dois jogos da fase de grupos. O craque de 30 anos correu contra o tempo para se recuperar e participou da goleada sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

O ex-jogador, principal nome do Brasil na conquista do pentacampeonato mundial, em 2002, falou que a resenha com Neymar é tranquila. Ronaldo ressaltou ainda que não gosta de ficar "cagando" regra para a nova geração.

"A resenha [com o Neymar] é tranquila, eu não sou de ficar 'cagando' regra também. Mas, por experiência própria, a área defende o atacante. Ele tem que saber isso cada vez mais. Ficou perto da área, vai pra cima. Entrou na área, vai pra cima. Fora da área, os caras vão chegar. E eles são fortes, duros, muitas vezes maldosos. Contra Camarões, foram muito duros, violentos [com os jogadores da seleção]", completou o Fenômeno no "Podpah".

O Brasil está nas quartas de final e terá pela frente a Croácia, sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Quem vencer o confronto enfrentará, na semifinal, quem passar de Holanda x Argentina.