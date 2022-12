SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um convidado que não estava nos planos da CBF roubou a cena durante a entrevista coletiva desta quarta-feira (7) da seleção brasileira: um gato. O felino invadiu o local enquanto Vinicius Júnior falava com a imprensa e acabou sendo retirado da bancada pelo assessor de comunicação da entidade, Vinicius Rodrigues.

O jeito que o assessor pegou o gato, porém, rendeu alguns comentários negativos por parte de torcedores nas redes sociais. Ao mesmo tempo, outros internautas saíram em defesa do funcionário da CBF.

"Para que jogar o gato assim? (não importa que o bicho caia em pé). Não custava nada pegar numa boa e colocá-lo no chão", criticou um deles. "Que maldade jogar o gato desse jeito", acrescentou.

Outros torcedores, porém, alegaram que Vinicius Rodrigues pegou o gato exatamente do jeito que é recomendado, sem machucá-lo.

"Eu tenho um gato. Se algum desconhecido tentar pegar ele igual cachorro, pelas patas, toma uma unhada linda na face. Ele pegou pelo couro, jeito certo e que não machuca o bichinho", defendeu um torcedor".

"Verdade. Eu tenho 3 gatos também, e ele pegou certo. Pelo jeito ele entende de gato", complementou uma torcedora.

Vinicius Junior, que respondia a uma pergunta da imprensa, divertiu-se com a entrada do gato 'invasor' e deu risada com a cena.

O Brasil se prepara para enfrentar a seleção da Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.