SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Da antiga para a nova geração: o jovem Bukayo Saka, que já soma três gols na Copa do Mundo 2022 pela Inglaterra, viralizou ao pedir uma foto para o ídolo britânico David Beckham durante concentração em Doha, no Qatar.

Beckham, que visitou o treino da seleção inglesa, estava conversando com Jack Grealish e com o técnico Gareth Southgate, até que Saka se aproxima visivelmente tímido e, com bastante educação, solicita uma foto junto com o ex-meia do Real Madrid e Manchester United.

"Desculpe interromper, mas posso tirar uma foto com você?", diz Saka.

O atual presidente do Inter Miami prontamente sorri e aceita registrar o momento. Nas redes sociais, os fãs chamaram o atacante do Arsenal de "fofo". Outro alega: "as pessoas esquecem que os jogadores também têm seus ídolos".

A Inglaterra segue em forte preparação para as quartas de final do Mundial. Após bater Senegal na fase anterior, Saka e seus colegas enfrentam agora a atual campeã França, no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília).