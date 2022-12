SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gustavo Scarpa estreou com o pé direito no Nottingham Forest apesar de ser canhoto. Na terça-feira (6), o meio-campista entrou em campo pela primeira vez com a camisa do time inglês em um amistoso contra o Atromitos, da Grécia, e deu duas assistências. Apesar das contribuições do brasileiro, o clube inglês acabou derrotado por 3 a 2.

Titular no confronto que foi realizado com portões fechados, Scarpa mostrou o seu cartão de visitas logo aos quatro minutos. Em um cruzamento feito por ele, a defesa adversária acabou marcando contra.

Após o Nottingham Forest sofrer o empate, Scarpa deu sua segunda assistência e voltou a colocar o time inglês na frente. Em novo cruzamento, ele encontrou o zagueiro Yates, que voltou a colocar os ingleses na frente. No segundo tempo, no entanto, a equipe sofreu a virada e acabou derrotada.

Acertado com o Nottingham Forest há alguns meses, o meio-campista foi anunciado pelo time inglês no último domingo (4). Em fim de vínculo com o Palmeiras, ele já tinha um pré-contrato assinado com os ingleses e se apresentou ao clube.

"É um sonho para mim, muito feliz por estar aqui. Estou empolgado com esse novo desafio e não posso esperar para começar. Sempre tive a ambição de jogar na Premier League, desde criança", disse em sua primeira entrevista como jogador do time.

A estreia oficial de Gustavo Scarpa pelo Nottingham Forest acontecerá somente no dia 21 de dezembro, em partida contra o Blackburn, pela Copa da Liga Inglesa. Antes disso, o time ainda terá amistosos contra Olympiacos (GRE) e Valencia (ESP), nos dias 10 e 12 deste mês, respectivamente.