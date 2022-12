SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Alemanha obteve resultados negativos nesta Copa do Mundo. Pela segunda edição consecutiva, a seleção foi eliminada na fase de grupos do torneio. Apesar do fracasso, não haverá mudança no comando técnico. Hansi Flick segue no cargo até 2024.

A Federação Alemã de Futebol divulgou nesta quarta-feira (07) que o treinador teve conversa "amigável" com Bernd Neuendorf e Hans-Joachim Watzke, presidente e vice da instituição. Os três discutiram o planejamento visando a Eurocopa de 2024, em que a Alemanha será país-sede.

Qual seleção vai mais longe na Copa do Mundo do Qatar?De acordo com nota oficial, Bernd Neuendorf acredita que a competição que será disputada daqui dois anos é uma oportunidade de crescimento para o futebol do país. "Nosso objetivo é fazer deste torneio um sucesso esportivo. Temos total confiança que Hansi Flick que dominará este desafio junto com sua equipe", escreve o presidente da Federação.

O cartola aproveitou para comentar sobre a saída de Oliver Bierhoff, ex-diretor esportivo da Alemanha. Neuendorf quer definir diretrizes para o setor antes de anunciar um sucessor.

Flick admitiu que os resultados da Copa do Mundo foram aquém do esperado, mas se diz confiante em evolução. "Minha comissão técnica e eu estamos otimistas sobre a Eurocopa em nosso país. Como equipe, podemos conseguir muito mais do que mostramos no Qatar. Perdemos uma grande oportunidade lá. Vamos aprender nossas lições com isso", afirma o treinador.

A reunião entre Flick e os dirigentes da Federação Alemã teve cobertura intensa da imprensa local. Segundo o jornal Bild, o encontro durou aproximadamente duas horas e meia. A decisão pela permanência de Flick foi anunciada uma hora depois do término da conversa.