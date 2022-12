SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022 sob a batuta de um jovem que vem se transformando em protagonista da seleção: Vinicius Jr. Apesar da pouca idade, somente 22 anos, o atacante do Real Madrid (ESP) não tem apenas bom futebol, mas já ostenta um currículo invejável.

Vini deixou o Flamengo em 2018 e em quatro temporadas com o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, duas vezes a liga espanhola, duas vezes a Supercopa da Espanha e ainda uma Supercopa Europeia.

"Fico muito feliz de ter alcançado muitas metas que coloquei na minha vida com apenas 22 anos. Quero seguir todo o trabalho que fiz até aqui. Tenho os melhores jogadores ao meu lado, na seleção e no Real Madrid. Se Deus quiser, a gente coloca mais um [título] na lista e depois posso ganhar tudo outra vez", afirmou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (7).

Quando Vini Jr fala que tem os melhores jogadores ao seu lado, ele poderia fundamentar a afirmação com o critério títulos. Nunca uma seleção brasileira disputou uma Copa do Mundo com tantos títulos na bagagem como em 2022 -considerando os títulos mundiais e continentais da prateleira mais alta.

O grupo convocado pelo técnico Tite soma 17 Ligas dos Campeões, nove Libertadores e 11 Mundiais de Clubes. Considerando as três competições são 37 troféus levantados. O líder no quesito é Casemiro com incríveis cinco Ligas dos Campeões e três Mundiais. Dani Alves vem atrás com três Ligas e três Mundiais. Neymar soma uma Liga dos Campeões, uma Libertadores e um Mundial.

Comparativamente, a equipe da Copa de 2018 chegou ao torneio com 27 troféus (11 Ligas dos Campeões, sete Libertadores e nove mundiais). A seleção de 2014 somava, na época da Copa, 23 (dez Ligas dos Campeões, cinco Libertadores e oito Mundiais). O time de 2010 tinha 12 troféus entre os citados, menos do que em 2006 quando a seleção tinha 25 troféus.

Mesmo no ano do pentacampeonato, em 2002, o grupo brasileiro chegou para a Copa do Mundo tendo erguido menos troféus do que o time atual: eram 23, sendo três Ligas dos Campeões, nove Libertadores e 11 Mundiais.

Veja a lista de títulos dos jogadores da seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo do Qatar 2022:

Alisson: 1 Liga dos Campeões e 1 Mundial

Weverton: 2 Libertadores

Daniel Alves: 3 Ligas dos Campeões e 3 Mundiais

Danilo: 2 Ligas dos Campeões e 1 Mundial

Alex Sandro: 1 Libertadores

Thiago Silva: 1 Liga dos Campeões e 1 Mundial

Marquinhos: 1 Libertadores

Éder Militão: 1 Liga dos Campeões

Casemiro: 5 Ligas dos Campeões e 3 Mundiais

Fabinho: 1 Liga dos Campeões*

Éverton Ribeiro: 2 Libertadores

Neymar: 1 Liga dos Campeões, 1 Mundial e 1 Libertadores

Vini Jr: 1 Liga dos Campeões e 1 Mundial

Rodrygo: 1 Liga dos Campeões

Pedro: 1 Libertadores

*Fabinho estava no elenco do Liverpool campeão mundial de clubes de 2019, mas não foi inscrito no torneio por estar lesionado.