SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Santos anunciou, nesta quarta-feira (7), a contratação do zagueiro Messias, do Ceará. O jogador de 28 anos chega ao Peixe em definitivo e assina contrato até o fim de 2025. O atleta teve a aprovação de todos os setores do clube e o preço baixo também foi importante na operação.

Messias tinha contrato com o Ceará até dezembro de 2023, mas o rebaixamento à Série B acabou facilitando o negócio. Além dele, o Santos também tem negociação avançada por Steven Mendoza, do Vozão.

A prioridade para a zaga era Joaquim, mas o Cuiabá pediu alto e as conversas não avançaram. A alternativa, então, passou a ser Messias, que já havia sido aprovado pelo técnico Odair Hellmann nos tempos de Internacional.

Em 2019, à época no América-MG, Messias esteve perto de ser reforço do Colorado, mas a negociação melou. O defensor é bem avaliado pela comissão do novo técnico do Peixe e também pelo coordenador esportivo Falcão.

Além de um zagueiro, o Santos quer lateral-direito, dois meio-campistas e dois atacantes. A ideia é ter essas novidades até o dia 14, data da reapresentação do elenco para a pré-temporada.