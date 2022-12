SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Filipe Luís visitou, nesta quarta-feira (7), o centro de treinamento do Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador é ídolo no clube e foi rever os antigos companheiros em momento registrado pelos espanhóis nas redes sociais.

O perfil em inglês do Flamengo aproveitou para interagir com o Atlético, falando que "todos amam o Filipinho". O lateral renovou com o Rubro-Negro por mais uma temporada.

"Como gostamos de te ver de novo, Filipe. Aqui sempre terá a sua casa", escreveu o perfil oficial do Atlético.

"Olá, Atleticos, sou Filipe Luís. Estou aqui outra vez fazendo uma visita para os meus ex-companheiros. É uma alegria imensa estar aqui, senti saudades", disse o jogador em um vídeo.

Apesar de ter renovado para atuar por mais uma temporada, Filipe já começa a traçar os planos para a aposentadoria. O jogador já admitiu em uma entrevista que se Diego Simeone ligar "iria amanhã mesmo ajudá-lo", se mostrando disposto a fazer parte da comissão técnica do Cholo.