SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lovren não está entre os que manifestam incômodo com as danças que se tornaram recorrentes na celebração dos gols do Brasil. O zagueiro da Croácia, que enfrentará a seleção nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa do Mundo, afirmou não ver problema nas coreografias.

"Dançar depois de um gol? Eles podem fazer o que querem, não vejo nenhum desrespeito nisso. Tudo tem seu limite, mas sei como o brasileiro respira e não vejo nada de negativo nisso", disse o zagueiro do Zenit, durante a entrevista coletiva desta quarta-feira (7).

Lovren declarou que o Brasil é favorito para o duelo, mas apontou que isso terá que ser provado dentro de campo.

"O Brasil é o favorito, tem jogadores fantásticos, tem literalmente dois grandes times. São definitivamente os favoritos. Não temos nenhum problema com isso. Valorizamos e respeitamos todos e vamos provar isso dentro de campo", disse.

O experiente zagueiro de 33 anos foi companheiro de vários brasileiros ao longo da carreira, tendo passado várias temporadas no Lyon e no Livepool. Hoje no Zenit, é colega de Gustavo Mantuan, Malcom, Wendel e Claudinho.

"Tenho muitos amigos brasileiros que são ex e atuais companheiros. Conversei com alguns deles, menos com os que vamos jogar na sexta. Eles me desejaram boa sorte, são pessoas legais e meus amigos. Espero que nos demos bem mesmo depois do jogo."

O meia Kovacic foi outro que apontou a seleção brasileira como favorita na partida. "O Brasil, na minha opinião, é sempre o favorito ao título, mas há muitos times de ponta e mais favoritos no Qatar. Estamos concentrados no nosso jogo, queremos mostrar-nos da melhor forma."

Para o jogador do Chelsea, a Croácia deve buscar um gol logo no início para ter o controle do jogo.

"Não podemos recuar, temos de tentar fazer um gol cedo, o que nos ajudaria muito. Então, seríamos perigosos. O Brasil é um time de ponta, é fácil dizer que o jogo contra a França deve ser repetido, mas esse jogo com certeza é o jeito de jogar", disse Kovacic, citando o jogo contra a seleção francesa pela Liga das Nações, em junho deste ano, quando a Croácia venceu por 1 a 0.