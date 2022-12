SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Raheem Sterling está pronto para retornar ao Qatar e reforçar novamente a Inglaterra na disputa da Copa do Mundo.

De acordo com o jornal "The Sun", o atacante, que teve de retornar ao seu país após ter a casa assaltada durante o Mundial, está aguardando os últimos detalhes de garantia da segurança da família. Se tudo ocorrer conforme o planejado, ele pode ficar à disposição no jogo contra a França, no sábado (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final.

Sterling foi liberado pelo técnico Gareth Southgate antes da vitória por 3 a 0 sobre Senegal, pelas oitavas de final, após a notícia do roubo em sua residência em Surrey, condado próximo a Londres.

A polícia do local confirmou que 300 mil libras (R$ 1,9 milhão) em relógios e outras joias foram levadas durante o assalto.

Ainda segundo o "The Sun", mesmo se Sterling retornar, ele deve começar no banco diante da França.