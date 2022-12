SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Federação Espanhola anunciou nesta quinta-feira (8) que o técnico Luis Enrique não segue no cargo após a eliminação da Copa do Mundo. O treinador se despediu oficialmente da seleção nas redes sociais.

Luis Enrique fez agradecimentos a dirigentes da Federação Espanhola, jogadores, membros da comissão técnica e torcedores. O ex-Barcelona estava no cargo desde julho de 2018.

"Os jogadores foram exemplares em seu comportamento e fiéis à ideia proposta. Sinto muito por não ter conseguido ajudá-los mais", escreveu Luis Enrique. A Espanha foi eliminada nas oitavas de final da Copa, após empatar com Marrocos por 0 a 0 e ser superada nos pênaltis.

O próximo nome a assumir o cargo é Luis de la Fuente. O ex-treinador da seleção sub-21 foi anunciado no cargo menos de uma hora após a confirmação da alteração no comando técnico.

Luis Enrique deixou uma mensagem pública a seu sucessor. "É hora de dizer adeus, e nesses casos fica uma reflexão... o que a seleção precisa é de apoio em todo o seu significado para que Luis de la Fuente alcance tudo que propõe", publicou.

Após o título mundial em 2010, a Espanha coleciona decepções em Copas. La Roja não venceu nenhuma partida de mata-mata no principal torneio do planeta desde a campanha na África do Sul.