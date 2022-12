SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Lionel Scaloni não gostou nada de ter uma informação sobre a condição de jogo de Rodrigo De Paul vazada pela imprensa argentina. O meio-campista titular da Argentina não treinou na terça-feira (7) e é dúvida para a decisão desta sexta-feira (9) contra a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Oficialmente, a AFA (Associação Argentina de Futebol) informou que De Paul sente um desconforto muscular na panturrilha direita, enquanto o jogador do Atlético de Madri postou uma mensagem em seu Instagram dizendo que "tudo estava bem".

O portal argentino "Infobae" e a ESPN, porém, noticiaram ontem (7) que, na verdade, o jogador teve um estiramento e está fora da Copa.

"Se me irrita que saiu [a notícia] de Rodrigo De Paul? É que não sei se jogamos para a Argentina ou para a Holanda", desabafou. "O treino de ontem [quarta] foi a portas fechadas. Não sei como sabem que aconteceu algo com Rodrigo. É muito estranho", disse na coletiva.

"Não entendo a necessidade de gerar um alarme em relação a isso. O rival está atento a essas coisas", complementou.

Além de De Paul, Di Maria é outro titular da Argentina que segue como dúvida para encarar a Holanda.

"Vamos acompanhar o treino de hoje [quinta] e ver que decisão tomo. Fideo [Di María] também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem. Que deem o melhor para a seleção", afirmou o treinador.

Em sua coluna no site UOL Esporte, Tales Torraga apurou que a comissão técnica vai definir a entrada ou não de De Paul na partida de amanhã apenas instantes antes do apito inicial -mas sua presença, se ocorrer de fato, será com o jogador de 28 anos em limitadas condições físicas, algo que não condiz com sua função em campo, que é ser o "motor" da equipe

Argentina e Holanda se enfrentam às 16h (de Brasília) de amanhã (9), no estádio Lusail Iconic, pelas quartas de final. Quem avançar, encara quem levar a melhor no confronto entre Brasil e Croácia.