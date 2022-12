SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O jornalista colombiano Eduardo Luis Lopez fez um corte de cabelo com o rosto de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O profissional da 'Win Sports TV', que está no Qatar para a cobertura da Copa do Mundo de 2022, inovou no visual e fez uma homenagem ao craque português de 37 anos.

Ele revelou que é um admirador do astro da seleção de Portugal pelo o que ele representa em campo e também fora das quatro linhas. "Sou um grande fã do Cristiano, pela forma como joga e pela forma como vê o mundo. Sinto-me muito identificado pela sua forma de ver as coisas", afirmou, de acordo com o jornal espanhol 'Marca'.

Eduardo também disse que decidiu fazer o corte de cabelo como forma de entretenimento para os programas televisivos que participa. "Fazemos algumas loucuras", brincou.

Segundo ele, foram necessárias três horas para um barbeiro desenhar o rosto de Cristiano Ronaldo na parte de trás de sua cabeça. O profissional responsável pela arte foi um colombiano que trabalha para a seleção dos Estados Unidos.

O jornalista ainda deu sua opinião sobre o capitão da equipe estar no banco de reservas da seleção portuguesa. "Acho compreensível que ele seja reserva e é óbvio que ele não é mais o mesmo. Mas acho que o [técnico Fernando] Santos o desrespeitou porque não gostou do gesto dele. Ficou claro que é uma vingança do treinador, e uma vingança muito oportunista", opinou. Após ser substituído no duelo contra a Coreia do Sul, pela última rodada fase de grupos, CR7 desabafou contra o comandante português.

"Fazer isso com o Cristiano depois que ele [técnico] já aproveitou de todo o sucesso no melhor momento do jogador... Santos deve tudo ao Cristiano, como toda seleção de Portugal. Expor ele agora e o deixar mal na frente de toda a imprensa me parece muito ruim. Eu compreendo que ele seja um reserva porque Gonzalo Ramos está num nível melhor, mas isso é muito injusto e ingrato com o Cristiano", concluiu.

Com seu principal jogador no banco de reservas e com o substituto de CR7 marcando um hat-trick, Portugal goleou a Suíça por 6 a 1 nas oitavas de final. Agora, a seleção portuguesa encara o Marrocos, que eliminou a Espanha, nas quartas. O duelo será realizado no sábado (10), às 12h (de Brasília). Apesar das polêmicas sobre suas reações, Cristiano Ronaldo descartou polêmicas no vestiário.