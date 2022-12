SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Eduarda Mello protagonizou uma cena curiosa com Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo do Qatar. A brasileira está atuando como gandula no torneio mundial e arrancou um sorriso do craque de 37 anos ao entregar a bola para ele na goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, pelas oitavas de final do torneio. Ela disse foi um "momento especial" e revelou o que falou com CR7 na ocasião, que foi registrada pelas transmissões e por fotógrafos.

"Ele não disse nada especial, só falou: 'A bola!'. E eu: 'Oi?'. Eu joguei a bola e não estava acreditando. Foi um momento que eu não conseguia compreender. Eu joguei um 'oi' e a mão dele raspou na minha. Ele só falou 'a bola', mesmo", contou Eduarda, à 'ESPN'.

O duelo das oitavas não foi muito animador para o capitão português, que começou no banco de reservas na partida. No entanto, a interação com a brasileira animou a expressão do Robozão. Eduarda não sabe ao certo por que o jogador esboçou o sorriso, mas acredita ter a ver com a sua reação.

"É engraçado. Eu achei legal o momento, porque ele devolveu o sorriso, mas não sei muito bem [o porquê do sorriso]. Só sei que foi um momento especial. Encaixamos os olhos e eu dei um sorrisão. Todos me falam que, quando eu começo a rir, as pessoas dão risada junto. Eu não sei se estão rindo de mim ou rindo comigo. Foi um momento muito rápido, mas que passou em câmera lenta. Era um sorriso grande dele, na minha frente. Ele tinha os olhos grandes, olhando na minha alma", acrescentou.

A brasileira é natural do Rio de Janeiro e vive no país do Oriente Médio há mais de sete anos. Ela está acostumada a ver de perto craques do futebol e inclusive já tinha entregado a bola para Lionel Messi, mas a interação com CR7 foi diferente. Ela disse que o ídolo português parecia "de mentira".

"Eu lembro de virar e ele parecia de mentira, parecia um robô. O Messi, também. Parecia aquele jogo FIFA [de videogame], os mesmos movimentos. Não parecia real, eu achei que era de mentira, um boneco. Eu virei e vi aquele sorrisão, perfeito. No momento eu fiquei nervosa, mas normalmente é tranquilo", finalizou Eduarda.

A presença de Cristiano Ronaldo no banco de reservas gerou turbulências sobre a seleção portuguesa. No entanto, o capitão da equipe negou que existam polêmicas no vestiário. Portugal volta a campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), para enfrentar Marrocos nas quartas de final.