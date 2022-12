DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Em entrevista para o site oficial do RB Leipzig, Josko Gvardiol, 20, tentou explicar por que não sente medo em campo, não importa quem seja seu oponente.

"É difícil de explicar, Acho que algo que existe dentro de mim que me faz sempre estar calmo e concentrado. Você precisa ter convicção em si mesmo para enfrentar jogadores de muita qualidade, aí se torna mais fácil."

Considerado um dos melhores zagueiros jovens do mundo e avaliado em mais de 100 milhões de euros (R$ 551 milhões pela cotação atual ) por seu clube, Gvardiol poderá colocar sua teoria em prática nesta sexta-feira (9), quando a sua seleção, a Croácia, enfrenta o Brasil pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será no estádio Cidade da Educação, a partir das 12 horas (de Brasília).

O jovem defensor chegou ao Qatar com o moral de um dos atletas de sua posição mais valorizados do planeta. Tem correspondido. Na última partida da fase de grupos, diante da Bélgica, conseguiu tirar de Lukaku um gol que certamente eliminaria sua equipe.

Até agora, os croatas, em quatro jogos, foram vazados duas vezes.

"Foi a melhor jogada defensiva da Copa do Mundo até agora", elogiou Paolo Maldini, lateral histórico do Milan e da seleção italiana.

Nas três rodadas iniciais, contra Marrocos, Canadá e Bélgica, ele venceu 70% dos duelos contra atacantes adversários. Ele tem jogado com uma máscara de proteção facial por ter sofrido uma fratura no nariz no começo de novembro, em jogo pelo Campeonato Alemão.

Isso é bastante para o atleta canhoto que, em seus primeiros anos nas categorias de base do Dinamo Zagreb, foi considerado lento demais para ser lateral esquerdo e baixo para atuar como zagueiro. Ele tem 1,85 m.

Sua saída para o Real Madrid (ESP) é uma possibilidade para a janela de transferência que será aberta em 1º de janeiro ou na seguinte, no verão europeu, em julho. O RB Leipzig já rejeitou duas ofertas do Chelsea (ING) pelo jogador com quem renovou contrato até 2027. Uma delas de 90 milhões de euros (R$ 496 milhões).

Nesta sexta, a missão de parar um ataque com Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior será a maior de todas para Gvardiol. Especialmente porque a base da Croácia que está no torneio do Qatar é envelhecida e não tem mais a mesma mobilidade da campanha de quatro anos atrás, quando foi vice-campeã na Rússia.

Seu parceiro de zaga, Dejan Lovren, tem 33 anos. Os laterais têm mais vocação ofensiva do que defensiva.

Confortável com a bola nos pés, confiante nos duelos individuais e nos passes, ele é o defensor que se encaixa na descrição do zagueiro ideal para Pep Guardiola, técnico do Manchester City. A ironia é que, pela suposta semelhança física com o treinador, o apelido de Gvardiol é Pep.

"Ele é o melhor zagueiro da Copa até agora. Ele tem presença, não tem problema para entrar em batalhas contra atacantes adversários, é muito físico e tem um excelente pé esquerdo. Possui velocidade e são todos os atributos que você precisa ter um zagueiro moderno", afirmou o ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, em comentário para a BBC Sport.