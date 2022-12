O Portal ACESSA.com volta para as ruas de Juiz de Fora para cobertura do jogo do Brasil pelas quartas de final na Copa do Mundo contra a Croácia. A primeira parada foi na Praça da Estação, no Centro de Juiz de Fora, palco da primeira edição do Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade (Festicidi) @festicidi.jf.

Na praça foi montado, previamente, apenas o telão LED para transmissão do jogo. A estrutura não está totalmente pronta, mas é possível assistir o jogo de lá.

No segundo tempo, estaremos nos bares do Alto dos Passos para conferir como está a torcida na região Sul.

O jogo do Brasil contra a Croácia por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo Qatar está acirrado. Segundo tempo é ainda no 0 X 0.

Agora o Portal @acessa.com_ está no Bairro Alto dos Passos para saber como está o movimento pela região Sul da Cidade. Todos apreensivos mas na expectativa de bons resultados!!!

Encerra primeiro tempo das prorrogações com goooollll do Neymar, camisa 10.

Torcida vai a loucuraaaa. Brasil classificando para a semifinal. Seleção ainda joga mais 15 minutos.

