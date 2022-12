SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (9) em busca da classificação para as semifinais da Copa do Mundo do Qatar. A partida ocorre no estádio Cidade da Educação. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação.

Na Copa passada, em 2018, na Rússia, a equipe, que já era comandada por Tite, caiu nessa fase ao perder por 2 a 1 para a Bélgica.

O pentacampeão Brasil vai para o jogo acumulando três vitórias e uma derrota no Mundial. Na fase de grupos, ganhou de Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0) e, com os reservas, perdeu de Camarões (1 a 0). Nas oitavas de final, eliminou a Coreia do Sul com goleada (4 a 1).

Os croatas, atuais vice-campeões da Copa, estão invictos. Na primeira fase, empate com Marrocos e Bélgica (ambos 0 a 0) e goleada no Canadá (4 a 1). Nas oitavas, depois do 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, passou pelo o Japão nos pênaltis.