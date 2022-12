SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota para a Croácia nos pênaltis, Casemiro disse que é difícil encontrar palavras e que todo mundo deu o melhor.

"Quando você tem um objetivo, um trabalho de quatro anos, é difícil encontrar palavras. Mas é levantar a a cabeça, vida que segue. Estamos tristes, todo o mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado da forma que foi, estava na nossa mão, escapou. Agora é ter tranquilidade", disse.

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo do Qatar 2022. A seleção perdeu para a Croácia nos pênaltis após empate em 1 a 1 na prorrogação na tarde desta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação. Os gols foram marcados por Neymar e Petkovic, ambos já na prorrogação.

A decisão foi para os pênaltis e, na primeira cobrança, Rodrygo parou em Livakovic. A Croácia seguiu sem perder nenhuma cobrança. Na quarta batida, Marquinhos acertou a trave e mandou o Brasil pra casa.