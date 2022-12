SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota nos pênaltis para a Croácia, o atacante Neymar chorou bastante ao lamentar a eliminação.

O choro do jogador foi inclusive destaque na imprensa internacional. O diário argentino Olé postou no Twitter uma imagem do atacante com a legenda que dizia: "o pranto de Neymar após a eliminação do Brasil".

Aos 30 anos, o jogador chegou ao Qatar tendo a certeza que essa seria a sua melhor Copa do Mundo da carreira. Depois de frustrações em 2014 e em 2018, ele termina 2022 com mais um trauma após a eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final, assim como foi contra a Bélgica na Rússia, há quatro anos.

E esse, com requintes de crueldade, terminou em choro antes de deixar o gramado. Ele fez um golaço que parecia ser o da vitória na prorrogação, quando já estava claramente cansado, mas viu sua equipe sofrer o empate nos minutos finais do 2º tempo da prorrogação. A eliminação nos pênaltis veio em seguida e ele nem chegou a cobrar.