SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira (9), o técnico Fernando Santos fez uma análise a respeito do Marrocos, próximo adversário de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Ao comentar sobre a equipe africana, ele cometeu duas gafes.

Primeiro, o comandante português disse que conhecia o time com base na partida de 2018, pela fase de grupos do Mundial da Rússia, em que os Lusos venceram por 1 a 0. No entanto, apenas três jogadores daquela edição ?lateral Hakimi, o meia-atacante Ziyech e o goleiro (hoje reserva) Munir?estiveram em campo. Depois, comentou que acompanhou alguns atletas em times da Grécia.

"Conheço razoavelmente bem a seleção Marrocos. Lembro muito bem do jogo de 2018, do alto índice competitivo. Tive oportunidade de ver um ou dois jogos, não com tanta atenção, mas hoje com mais atenção, naturalmente, o jogo com a Espanha", explicou Santos.

"Amanhã (quarta-feira) uma parte boa do meu dia será para observar esse jogo. Conheço muitos desses jogadores, até porque alguns jogam na Grécia em clubes que eu conheço bem e dos quais tenho informações. É um time muito competitivo, com muita qualidade", acrescentou.

Dos remanescentes de 2018, além dos três atletas citados, estavam presentes no elenco Saiss, Sofyan Amrabat e En-Nesyri, mas não participaram do jogo em questão.

Entre os 26 convocados, não há também jogadores disputando o Campeonato Grego neste momento.

ESCALAÇÕES

O técnico Fernando Santos pode optar por começar a segunda partida consecutiva com Cristiano Ronaldo no banco, favorecendo Gonçalo Ramos, autor de três gols da vitória por 6 a 1 sobre a Suíça.

Com lesão na costela, Danilo Pereira deve seguir como desfalque.

Assim, Portugal pode ir a campo com formação semelhante à das oitavas: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Dias e Raphael Guerreiro; William Carvalho (Rúben Neves), Otavio e Bernardo Silva; Fernandes, Felix (Cristiano Ronaldo) e Gonçalo Ramos.

O Marrocos, por sua vez, não tem ausências confirmadas, e pode repetir a escalação da vitória surpreendente sobre a Espanha.

O técnico Walid Regragui pode ir a campo com: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Amallah (Sabiri); Ziyech, Boufal e En-Nesyri.

*

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+