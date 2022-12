SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pouco depois da eliminação do Brasil para os pênaltis diante da Croácia, Galvão Bueno lamentou a atuação da seleção brasileira e ainda criticou a alfinetou a fala de Thiago Silva durante a entrevista com o repórter Eric Faria ainda no campo do estádio Cidade da Educação.

"É difícil para qualquer jogador falar neste momento, eu sei, mas ele tinha que falar sobre essa questão do gol que tomou no segundo tempo da prorrogação", pontuou Galvão Bueno.

O narrador se despediu da seleção brasileira em Copas do Mundo hoje, porque ele decidiu se aposentar do comando das transmissões do grupo Globo no fim deste ano.

"Estou muito orgulhoso pelos meninos. Faz parte do futebol", tinha dito Thiago Silva. "Acho que no futebol estamos sujeitos a tomar gol independentemente de quem estiver do outro lado. A gente poderia estar um pouco mais concentrado. Não estamos acostumados a tomar esse tipo de contra-ataque. Estamos sempre bem organizados. Desorganizamos na segunda bola e demos o contra-ataque. Era tudo o que eles queriam naquele momento, além da bola aérea. Tanto que eles colocaram duas torres lá dentro. O gol saiu pelo chão ainda. É difícil, mas apesar da tristeza a vida precisa seguir em frente", afirmou o jogador.

"Difícil ter palavras naquele momento, é mais confortar. Já passei algumas vezes por algumas decepções na minha vida, não só na seleção, mas na vida pessoal", comentou Thiago Silva.

"Quando se perde uma coisa importante, que se tem muito como objetivo, dói bastante, mas é tentar levantar a cabeça e seguir. Não tem outra alternativa. Todas as vezes que cai eu levantei. Não vai ser dessa vez que não. Infelizmente como jogador não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente em outra função", concluiu o zagueiro da seleção.