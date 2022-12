SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Modric, um dos destaques da seleção croata na classificação para a semifinal da Copa do Mundo do Qatar, após vencer a seleção brasileira por 4 a 2 nos pênaltis, comparou a conquista com a independência da Croácia.

"Ninguém acreditava que nós poderíamos chegar à semifinal, mas nossa seleção, sim. Essa seleção tem jogadores jovens e, quando a gente veste a camisa, queremos mostrar o quanto ela pesa. Sempre estamos prontos para jogar com essa camisa da seleção. Lutamos muito para conquistar nossa independência como nação. Hoje lutamos até a última gota", disse o jogador de 37 anos.

A Croácia foi reconhecida como país independente em 1992, após violentos conflitos na ex-Iugoslávia.

Modric, companheiro de Rodrygo no Real Madrid, diz ter conversado com o brasileiro ainda no gramado.

"Eu disse a Rodrygo que qualquer um pode perder um pênalti. Eu também perdi um pênalti contra a Turquia em 2008. Não é fácil, mas vai torná-lo mais forte."