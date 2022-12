SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Responsável pelo apito na partida entre Brasil e Croácia, o inglês Michael Oliver virou alvo de brasileiros no Instagram logo após a derrota da seleção brasileira nos pênaltis, na quartas de final da Copa do Mundo. O árbitro, que é pouco ativo na rede social, tem apenas 7 fotos publicadas, a maioria delas com sua esposa, Lucy Oliver, e em todas elas há comentários em português xingando-o ou fazendo

O árbitro de 37 teve apenas uma decisão questionada pelos jogadores e torcida brasileiros, quando o lateral Juranovic encostou a mão na bola. Mesmo com a revisão do VAR, logo após a jogada o juiz sinalizou que viu o toque, mas não interpretou como pênalti, o lance acabou tendo impedimento brasileiro marcado.