SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se Modric é o maestro da Croácia na Copa do Mundo, Marcelo Brozovic, 30, é o pulmão, sempre presente nas trocas de passes de uma intermediária à outra e com uma disposição sem fim para a marcação.

Brozovic também é fumante, hábito não muito comum entre os atletas atuais, mais adeptos da geração saúde. O volante já se deixou fotografar mais de uma vez com cigarros ou charutos, seja no vestiário da seleção croata, seja no do seu clube, a Inter de MIlão, e posta as imagens no seu perfil do Instagram sem problemas.

Questionado por outro jogador se ele era fumante, respondeu que fumava "de vez em quando".

Aparentemente, isso não impede sua capacidade de correr mais que os 15 km de uma São Silvestre por partida.

No jogo que causou a eliminação do Brasil, nas quartas de final, Brozovic liderou uma estatística que lhe é habitual, foi quem mais correu, com 15,72 km. O volante também foi quem atingiu a maior velocidade média entre os jogadores em campo, com 7,83 km/h.

E este não é o melhor número do croata no Qatar. Na partida das oitavas de final, contra o Japão, o atleta da Inter percorreu 16,64 km, recorde nesta Copa. O número também supera a marca pessoal de Brozovic nas Copas, de 16,3 km, corridos na semifinal de 2018, quando a Croácia venceu a Inglaterra por 2 a 1, na prorrogação, claro.

Na única prorrogação de 2022 sem a presença da Croácia, entre Marrocos e Espanha, o campeão da quilometragem foi o meio-campista marroquino Azzedine Ounahi, com 22 primaveras, que percorreu 14,71 km.