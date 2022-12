Cristiano Ronaldo ficou chateado quando foi deixado de fora da equipe titular de Portugal contra a Suíça, mas a conversa para avisá-lo foi completamente normal e já é hora de o mundo parar de focar no assunto, disse o técnico Fernando Santos nesta sexta-feira (9).

Ronaldo começou no banco de reservas quando Portugal goleou a Suíça por 6 a 1 nas oitavas de final. Mais tarde, a federação de futebol do país teve que negar publicamente relatos de que seu capitão havia ameaçado sair do torneio depois de conversar com Santos.

Portugal joga contra Marrocos nas quartas de final, no sábado, e um Santos visivelmente frustrado se esforçou para explicar o que aconteceu nos bastidores.

"Ele [Ronaldo] nunca me disse que queria deixar nossa seleção. Já é hora de pararmos de falar sobre essa conversa... Já é hora de deixar Ronaldo em paz e reconhecer o que ele fez pelo futebol português", disse Santos. "Sim, tivemos uma conversa... Precisava acontecer, faz parte da nossa base. Não faço isso com todos os meus jogadores, mas ele é o capitão do nosso plantel. Você sabe o que ele representa para o futebol português, o povo português e seleção nacional". “Convidei-o ao meu escritório (no dia do jogo) e disse-lhe: 'Escuta, você não vai ser titular. Em termos de estratégia é melhor que não esteja em campo'. Esperávamos que o jogo fosse difícil e eu o colocaria para o segundo tempo."

Ronaldo, maior artilheiro da história do país, entrou durante a partida e, embora não tenha marcado, Santos disse que foi profissional o tempo todo, aquecendo com seus companheiros e comemorando cada gol.

"Cristiano obviamente não ficou muito feliz com isso (estar no banco) porque ele sempre foi titular... e ele me perguntou se era uma boa ideia", acrescentou Santos. "Mas tivemos uma conversa normal em que expus meus pontos de vista e, claro, ele aceitou. Tivemos uma conversa franca e normal."

