RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Definitivamente as orelhas de Tite vão arder muito nas próximas horas após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, nesta sexta-feira (9). A derrota para a Croácia não desceu na garganta dos torcedores e o técnico foi bastante criticado pela escalação dos jogadores nas cobranças pênaltis. Neto, ex-jogador e apresentador do programa Os Donos da Bola, na Band, foi um dos primeiros a xingar e culpar o treinador pelo resultado.

"Tite filho da p***, seu desgraçado! Eu falei que era o Neymar pra bater [o pênalti]. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior cobrador do mundo. Seu sem vergonha! Você não merece estar aí", disse Neto muito irritado e já rouco, ao questionar a decisão do técnico em deixar o camisa 10 a ser o último a fazer a cobrança. "Neymar é o maior batedor de pênalti do mundo!", repetiu.

Neto ainda continuou esbravejando contra Tite. "Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti e aí a gente ainda teria chance do Alisson pegar e depois o Marquinhos bater. Seu burro! Burro! Idiota! Um país sofredor, um país que as pessoas pagam R$ 300 numa camisa. Você não pensa no povo! Seu idiota, você perdeu a Copa do Mundo mais fácil. O Tite é um banana! O responsável pela eliminação", completou Neto, aos gritos pelos estúdios da emissora.

Depois de surtar ao vivo, o ex-jogador postou também o vídeo do momento em que xingou o técnico em seu perfil no Instagram e escreveu: "Estou revoltado! Mas a postura do treinador da seleção, que bancou suas manias, arrebentou com o otimismo do povo brasileiro. Absurdo!", finalizou o apresentador que recebeu comentários de famosos e anônimos apoiando a sua análise.

O Brasil se despediu da Copa do Mundo após empatar por 1 a 1 com a Croácia na prorrogação e perder por 4 a 2 na disputa de pênaltis. Foi a quinta eliminação seguida da seleção brasileira para equipes da Europa. Em 2006, o time perdeu para a França e quatro anos depois para a Holanda. Em 2014, a derrota foi para a Alemanha [o vergonhoso 7 x 1] e no último mundial disputado na Rússia para a Bélgica.