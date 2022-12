Com a frase: "Chegou a minha hora do adeus", a nadadora olímpica de Juiz de Fora, Larissa Oliveira, iniciou o texto por meio do qual se despede e comunica sua aposentadoria do esporte de alto rendimento. A postagem foi feita na manhã deste sábado (10), com fotos que ilustram algumas das passagens da carreira da atleta. A história de Larissa na modalidade é marcada pela participação em duas Olimpíadas, com marcos como três medalhas em mundial, dez medalhas em Jogos Pan-Americanos e 13 recordes Sul-Americanos.



"E foram nesses últimos meses de decisão tomada que comecei a perceber a minha importância na natação, o quanto minha palavra incentiva, as minhas ações influenciam, e o tamanho da troca de carinho e conhecimento que tinha com meus companheiros de equipe e treinadores",reflete Larissa, no comunicado.



A juiz-forana de 29 anos narrou que investiu todos os sonhos e vontades no esporte e que ainda não tinha parado para pensar no legado que construiu. "Foram praticamente 15 anos de alto rendimento que eu me orgulho de cada dia vivido. Foram tantas caídas na água, vitórias, derrotas (inclusive muito mais frustrações do que alegrias), treinos e tantos dias de dedicações que por incrível que pareça eu consigo me lembrar de todos esses dias e acontecimentos."

A nadadora dividiu que a vontade de ser Olímpica veio desde que era criança. Sonho que norteou boa tarde da vida, dedicada às águas. "Eu me orgulho tanto da Larissa que ainda criança numa daquelas brincadeiras de objetivos o professor me perguntou o que eu queria, e sem fazer a menor ideia do que eu iria precisar de abdicar eu respondi sem pestanejar 'SER OLÍMPICA, me lembro bem daquele silêncio depois da minha resposta e meio que um ar cômico de todos que ouviram, me orgulho de ter saído de casa aos 17 anos e vivido a natação, me orgulho de cada vitória, de cada derrota (principalmente elas, pq me doíam tanto que me fazia sair tão motivada e forte pra não passar por isso de novo), me orgulho da minha recuperação pós acidente, da minha coragem, da minha honestidade, de vivido e ter tido uma carreira limpa, me orgulho de cada um dos recordes sul-americanos, de cada medalha brasileira, sul-americana, Pan-Americana, e de mundial conquistada, me orgulho em ser 2x olímpica."

A atleta também agradeceu o esporte, os técnicos e a equipe que a acompanhou durante a jornada, a família, os amigos e aos torcedores. Larissa Oliveira concluiu a despedida com um recado para 'todos que querem e sonham alto: " não vai ser fácil, não esperem apoio de ninguém além da sua família e técnicos, faz teu corre, se dedica, se esforça e acredita, VAI DAR CERTO!"