SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota para Marrocos por 1 a 0, neste sábado (10), a imprensa de Portugal deu espaço a lamentações e a reclamações contra a arbitragem feitas pelos jogadores.

"Acabou o sonho", escreveu "A Bola" no alto de seu site.

"Mil e onze portugueses não chegaram e a selecção vai para casa" era a manchete de "O Público", em referência ao número de torcedores e aos jogadores.

Já o "Record" escreveu: "'Posso apostar que a Argentina vai ser campeã': todas as reações à eliminação de Portugal do Mundial'22".

Ao lado, a chamada "Pepe: 'É inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo'".

Após a derrota, o zagueiro luso-português Pepe criticou a arbitragem e disse que há um suposto favorecimento à Argentina na Copa do Mundo.

"De 8 ou 9 árbitros que tivemos aqui hoje no jogo, 5 são argentinos. Posso estar muito errado, mas tenho muita experiência disso. Posso dizer que eles vão dar o título para a Argentina."

"Na primeira parte, foram uma vez e fizeram um gol. Todas as jogadas que nós queríamos, eles paravam a jogada e o árbitro não molestava os jogadores do Marrocos. Segunda parte foi mais do mesmo. Vieram para perder tempo. Muitas faltinhas, o árbitro não dá amarelo."