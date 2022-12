SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Georgina Rodríguez não poupou o técnico Fernando Santos após a derrota e eliminação de Portugal diante do Marrocos por 1 a 0, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A esposa de Cristiano Ronaldo publicou mensagem nos stories do Instagram criticando o técnico lusitano sem citá-lo nominalmente. Vale lembrar que, assim como na última partida, CR7 começou no banco de reservas, e entrou só aos seis minutos do segundo tempo.

"Hoje o seu amigo e treinador decidiu mal. Esse amigo para quem tens tantas palavras de admiração e respeito. É o mesmo que, ao te colocar em jogo, viu que a mudança mudou tudo, mas já era tarde. Não se pode subestimar o melhor jogador do mundo, sua arma mais poderosa", diz Georgina na mensagem.

Na mensagem, Georgina também induz que Cristiano defende demais o compatriota, apesar de, segundo ela, o tratamento inverso não ser da mesma forma.

"Tampouco se pode defender alguém que não merece. A vida nos dá lições, hoje não perdemos, aprendemos, Cristiano. Te admiramos", completa.