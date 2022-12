SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Manuel Neuer, da seleção alemã e do Bayern de Munique, sofreu uma fratura na perna direita enquanto andava de esqui na Baviera. Ele passou por uma cirurgia e não joga mais nesta temporada.

"Olá pessoal, o que posso dizer... O final do ano poderia definitivamente ter corrido melhor. Enquanto tentava limpar a cabeça enquanto esquiava, sofri uma fratura na perna. A cirurgia de ontem correu bem. Muito obrigado aos médicos! Porém dói saber que a temporada atual acabou para mim. Cuide-se!", escreveu Neuer nas redes sociais.

Com a cirurgia, o goleiro do Bayern só deverá voltar aos gramados no segundo semestre de 2023.

De acordo com o jornal alemão Bild, todos os contratos dos jogadores do Bayern possuem cláusulas que impedem a prática de esportes perigosos, mas Neur não teria nenhum obstáculo quanto a andar de esqui.