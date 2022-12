SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra dos Esportes da França, Amelie Oudea-Castera, está no Qatar acompanhando a participação do país na Copa do Mundo. Ela foi ao jogo contra os ingleses neste sábado (10) usando uma blusa azul com as cores do arco-íris nas mangas.

Antes de Amelie, outra autoridade europeia já havia protestado contra o regime do país do Oriente Médio, que condena a homossexualidade. Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, usou uma braçadeira com o símbolo da comunidade LGBTQIA+ no jogo contra o Japão, pela fase de grupos do Mundial.

A Copa do Mundo tem sido alvo de protestos. O regime do Qatar é historicamente conhecido pela sua intolerância com a população gay e criticado por seu tratamento às mulheres. No país, ser homossexual é crime que pode levar a morte.

Emannuel Macron, presidente da França, também estará no Qatar na quarta-feira (14) para assistir ao jogo contra Marrocos, pela semifinal, segundo a imprensa francesa.

O mandatário havia prometido ir ao país nas oitavas, mas teve que adiar por motivos de agenda. Agora, segundo a imprensa, ele fará uma rápida viagem ao país e, se a França se classificar, irá novamente na final de domingo (18).