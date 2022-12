SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante da saída do técnico Tite do comando da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno defendeu que Fernando Diniz esteja entre os nomes cogitados para assumir o cargo. O ex-jogador afirmou que o atual técnico do Fluminense seria "um atrativo" porque ele faz seus times "darem espetáculo".

A declaração do pentacampeão foi dada em transmissão no seu canal 'Ronaldo TV' quando comentava sobre uma lista de dez técnicos que poderiam treinar o escrete canarinho. Os profissionais apontados eram: Abel Ferreira, Cuca, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Jorge Jesus, Jorge Sampoli, Mano Menezes, Pep Guardiola, Renato Gaúcho e Rogério Ceni.

"Acho que todo mundo pode se surpreender [com o novo técnico]. Mas, dessa lista, a CBF cogitaria o Fernando Diniz. Tem outros nomes internacionais também que não foram citados. Mas, dessa lista aí, o Diniz talvez seria um atrativo para a seleção brasileira porque é um cara que faz jogar bem, dá espetáculo", afirmou.

Na sequência, Ronaldo ponderou: "Muita gente pode questionar que não ganhou título e como seria com grandes jogadores... São todos bons treinadores, mas estou curioso também para saber as opções. É uma decisão muito importante para o próximo ciclo inteiro, o quanto antes apresentar o nome e começar já a trabalhar, melhor."

No final de novembro, já durante a Copa do Qatar, o Fluminense anunciou a renovação do contrato de Fernando Diniz até 2024.

Outro profissional que chegou a ser ventilado como sucessor de Tite é o treinador do Manchester City, Pep Guardiola. O espanhol teria até sido consultado pela diretoria da seleção brasileira, mas a pedida salarial seria um empecilho -o presidente da CBF negou o contato posteriormente.

Ronaldo ainda respondeu se aceitaria ou não um treinador argentino no comando do Brasil. "O cara teria que ser bem melhor do que o que a gente tem, né. Não vejo um assim [que esteja] na frente dos nossos treinadores, não", finalizou.

Tite deixa o cargo de técnico da seleção brasileira após seis anos. Ele foi anunciado como sucessor de Dunga em junho de 2016 e conquistou a Copa América de 2019. No entanto, o Brasil foi vice-campeão da Copa América para a Argentina, em 2021, e falhou nas quartas de final das duas últimas Copas -caiu para a Bélgica, em 2018, e agora para a Croácia, nos pênaltis.