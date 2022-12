SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Silva Bachi, nora do técnico Tite, chorou durante o voo que trouxe parte da delegação brasileira de volta ao Brasil após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

A esposa de Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar da seleção brasileira, postou nos stories do Instagram que recebeu uma caixa de lenços de uma aeromoça para enxugar as lágrimas no voo.

"A prova de que está difícil de controlar por aqui. Acabei de ganhar da comissária mais simpática que me recebeu só com elogios para o meu sogro e marido", escreveu.

Mais tarde, publicou uma foto com os olhos marejados. "Choro, sim, se eu tiver que chorar. Expresso minhas emoções, com consciência do meu estresse e desconforto. Só o tempo vai acalmar. Obrigada pelas mensagens e a todos que estão chegando aqui no meu perfil. Chegamos no Brasil com aplausos."

O voo com parte da delegação brasileira desembarcou hoje de manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.